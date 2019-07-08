Каменский: у Варламова хороший шанс перезапустить карьеру в «Айлендерс»

Олимпийский чемпион 1988 года и обладатель Кубка Стэнли 1996 года, а также трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился мнением о недавнем переходе голкипера Семёна Варламова из «Колорадо Эвеланш» в «Нью-Йорк Айлендерс».
«У Варламова есть хороший шанс перезапустить карьеру после потери места в воротах «Колорадо». Его опыт и квалификация ни у кого не вызывают сомнений.
Полагаю, что «Айлендерс» станут делать на Семёна ставку, а с учётом умения их главного тренера Троца выстраивать игру в обороне сотрудничество команды и российского вратаря может дать очень хороший результат в ближайшие годы», – приводят слова Каменского «Известия».
Семён Варламов в минувшем сезоне выступал за «лавин» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ он провёл 448 матчей.
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