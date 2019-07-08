Мактавиш: Панарин минимум 5 лет будет среди лучших в НХЛ

Новый наставник ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Сейчас Панарин находится в самом соку в плане возраста. Он уже накопил достаточный опыт на высшем уровне, при этом ещё имеет силы, чтобы минимум пять лет быть среди лучших. Очевидно, что он был главной звездой среди свободных агентов этим летом, что делало спрос на него высоким. Поэтому неудивительно, что клубы готовы давать ему высокий контракт.



Это налагает на Артемия большую ответственность, но и заставляет менеджеров и тренеров делать на него серьёзную ставку. Поэтому у Панарина есть хороший шанс в ближайшие годы показать себя с самой лучшей стороны», – приводят слова Мактавиша «Известия».

Мактавиш известен как титулованный нападающий, завоевавший четыре Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В качестве главного тренера он отработал девять сезонов в «Эдмонтоне». В 2006 году под его руководством «нефтяники» играли в финале Кубка Стэнли.

Вуйтек: не знаю, что ждёт Мактавиша в «Локомотиве». Он давно не тренировал