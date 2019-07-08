Басков: Вудкрофт не скрывал желания возглавить минское «Динамо»

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта на пост наставника команды. Известный в прошлом хоккеист Михаил Грабовский назначен помощником главного тренера.



«Идея возвращения наставника была совместной с Вудкрофтом. Крэйг не скрывал своего желания. Мы с Мишей (Михаил Грабовский. — Прим. «Чемпионата») обсуждали перспективы и пришли к выводу, что Крейг — хорошая кандидатура. Когда мы объявим ассистентов? Помощники будут, мы ведём активные переговоры, в ближайшее время вы всё узнаете.



Если говорить о финансах, то с этим проблем не было. Крэйг и Михаил — два человека, которые очень мотивированны. У них есть огромное желание сделать «Динамо» лучше. Их контракты рассчитаны на два года», — передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Вудкрофт: не терпится вернуться в Минск. Моя миссия не была завершена