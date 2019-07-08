Басков: Вудкрофт не скрывал желания возглавить минское «Динамо»

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта на пост наставника команды. Известный в прошлом хоккеист Михаил Грабовский назначен помощником главного тренера.
«Идея возвращения наставника была совместной с Вудкрофтом. Крэйг не скрывал своего желания. Мы с Мишей (Михаил Грабовский. — Прим. «Чемпионата») обсуждали перспективы и пришли к выводу, что Крейг — хорошая кандидатура. Когда мы объявим ассистентов? Помощники будут, мы ведём активные переговоры, в ближайшее время вы всё узнаете.
Если говорить о финансах, то с этим проблем не было. Крэйг и Михаил — два человека, которые очень мотивированны. У них есть огромное желание сделать «Динамо» лучше. Их контракты рассчитаны на два года», — передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 8 июля 2019
-
10:30
-
10:23
-
10:08
-
09:36
-
09:12
-
08:35
-
07:47
-
02:41
-
00:00
- 7 июля 2019
-
23:14
-
22:49
-
22:24
-
21:53
-
21:19
-
20:36
-
20:18
-
19:37
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
17:43
-
17:10
-
16:43
-
16:09
-
15:43
-
15:26
-
14:56
-
14:41
-
14:01
-
13:20
-
12:48
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:30