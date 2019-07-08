Гендиректор минского «Динамо»: мы не смотрим на российский рынок

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился планами на предстоящий сезон.
«Мы хотим, чтобы Грабовский развивался разносторонне. Если вдруг случится очередная суперсерия (серия товарищеских матчей с участием «Динамо» и сборной Экстралиги после завершения регулярки КХЛ. — Прим. «Чемпионата»), то, возможно, Грабовский выйдет на лёд. Недавно мы подписали Энрота — что будет с белорусскими вратарями? Мы пытаемся выстроить развитие белорусских вратарей, чтобы они имели возможность тренироваться и развиваться в «Динамо» и в наших фармах.
Какая будет легионерская формула? «4+1». Но команда — это живой механизм. Возможно, будут какие-то изменения. Мы не спешим закрывать селекцию. Что касается легионеров, то нас ждут ещё один защитник и нападающий. Будет ли Андрей Мезин в «Динамо»? Может, он и будет, но мы ведём переговоры с кругом кандидатов.
У нас есть две цели — помочь развиться молодым белорусам и показать хороший результат в чемпионате КХЛ. Мы не смотрим на российский рынок. Хотим, чтобы белорусская молодёжь получила возможность развиваться лучше, чем в минорных лигах Северной Америки.
Бюджет клуба уменьшен в полтора раза, а зарплатная ведомость — в два, поэтому сейчас при подборе легионеров главное работать по оптимальной формуле «цена-качество». Энрот и другие игроки пошли на существенные уменьшения своих контрактов. Повышения ни у кого нет», — передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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