Генменеджер «Аризоны»: Сёдерберг — настоящий жеребец

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка поделился мнением о нападающем Карле Сёдерберге. «Койты» приобрели игрока в результате обмена с «Колорадо Эвеланш», взамен «Эвеланш» получили канадского защитника Кевина Коннотона и право выбора в третьем раунде на драфте НХЛ-2020.
«Сёдерберг — настоящий жеребец. Этот надёжный, результативный и способный много играть хоккеист сделает нас лучше. Выносливость — это важно, в прошлом году мы данный урок выучили. Выносливость и глубина состава. Если бы в прошлом сезоне у нас с этим было лучше, мы бы вышли в плей-офф», — приводит слова Чайки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне 33-летний шведский форвард набрал 48 (24+24) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и заработал 26 штрафных минут. В 12 играх плей-офф он отметился двумя голевыми передачами и получил 8 минут штрафа.
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