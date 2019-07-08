Пашков: Василевский — самый прогрессирующий вратарь в мире

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков оценил прогресс голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.



«Я считаю, что Василевский — самый прогрессирующий голкипер последних лет, не случайно он в НХЛ взял приз лучшего вратаря. У Андрея есть все те данные, которые так нужны современному голкиперу, — длинные руки и ноги, габариты. Плюс вратарские гены, которые достались от отца, базовая российская школа.



Кроме того, нужно понимать, что талант — это лишь 5-10% успеха. Всё остальное — работа, желание прогрессировать, профессионально расти. С этой точки зрения к Андрею нет никаких замечаний — только уважение! Ещё три-четыре года назад говорил, что у Андрея большое будущее. Очень важно, что он не застрял в АХЛ и ему вовремя расчистили место в «Тампе», обменяв голкипера-конкурента», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

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