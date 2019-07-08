«Адмирал» объявил об уходе трёх игроков

Нападающий Егор Яковлев, а также защитники Роман Таталин и Артур Кармашков покинули «Адмирал». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.
«Мы говорим игрокам спасибо за добросовестное отношение к делу и игру в составе нашей команде, желаем успехов в продолжении карьеры», — гласит заявление на официальном сайте клуба.
Яковлев выступал в составе «моряков» на протяжении четырёх сезонов. Он провёл 118 матчей, отметившись семью заброшенными шайбами и семью передачами при 66 минутах штрафа. Таталин провёл в команде один сезон и записал на свой счёт 10 голевых передач в 49 играх. На счету Кармашкова три результативных передачи в 38 матчах при 10 минутах штрафа.
Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября, презентация календаря состоится 11 июля.
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