«Нефтехимик» выменял Пайгина и подписал пробный контракт с Игнатовичем

ХК «Сочи» обменял защитника Зията Пайгина в «Нефтехимик», информирует пресс-служба «волков» в «Твиттере». Взамен черноморский клуб получил денежную компенсацию.



В минувшем сезоне 24-летний Пайгин выступал за «Сочи» и «Локомотив». Он провёл 31 матч в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав девять результативных передач при показателе полезности «+6» и шести штрафных минутах. В плей-офф на счету защитника одна результативная передача в четырёх играх. Ранее Пайгин защищал цвета «Ак Барса».



Кроме того, состав «волков» пополнил 28-летний защитник Максим Игнатович, подписавший пробный контракт. В сезоне-2018/19 он провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом «Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.