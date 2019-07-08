«Нефтехимик» выменял Пайгина и подписал пробный контракт с Игнатовичем

ХК «Сочи» обменял защитника Зията Пайгина в «Нефтехимик», информирует пресс-служба «волков» в «Твиттере». Взамен черноморский клуб получил денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 24-летний Пайгин выступал за «Сочи» и «Локомотив». Он провёл 31 матч в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав девять результативных передач при показателе полезности «+6» и шести штрафных минутах. В плей-офф на счету защитника одна результативная передача в четырёх играх. Ранее Пайгин защищал цвета «Ак Барса».
Кроме того, состав «волков» пополнил 28-летний защитник Максим Игнатович, подписавший пробный контракт. В сезоне-2018/19 он провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».
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