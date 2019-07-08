Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Зайцев выбрал номер, под которым будет играть в «Оттаве»

Никита Зайцев выбрал номер, под которым будет играть в «Оттаве»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Никита Зайцев, недавно в результате крупного обмена перешедший из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз», выбрал игровой номер. Россиянин будет выходить на площадку под 22-м номером.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

Напомним, вместе с россиянином из Торонто в столицу Канады переехали нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» канадской команды.

«Торонто» обменял защитника Никиту Зайцева в «Оттаву»
Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты?
Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент