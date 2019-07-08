Зайцев: был доволен игрой за «Торонто», но решил что-то изменить

Защитник Никита Зайцев поделился впечатлениями от перехода из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз».



«Я рад быть здесь, с нетерпением жду дебютной игры. Важную роль сыграли мои отношения с работающим здесь тренером Ди Джеем Смитом. Я могу помогать молодым ребятам. Мы ещё не обсуждали это с Ди Джеем, но обязательно поговорим с ним и другими тренерами по этому поводу.



У меня в «Торонто» не всё получилось? Всё было нормально, просто я решил что-то изменить. Я доволен своей игрой за «Торонто». Для ухода было много причин, это было действительно необходимо.



«Оттава» — молодая команда. Она находится в стадии перестройки, это интересно. Я не так много знаю о клубе, но всё узнаю», — цитирует Зайцева «твиттер» клуба.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.