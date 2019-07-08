Зайцев: был доволен игрой за «Торонто», но решил что-то изменить
Защитник Никита Зайцев поделился впечатлениями от перехода из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз».
«Я рад быть здесь, с нетерпением жду дебютной игры. Важную роль сыграли мои отношения с работающим здесь тренером Ди Джеем Смитом. Я могу помогать молодым ребятам. Мы ещё не обсуждали это с Ди Джеем, но обязательно поговорим с ним и другими тренерами по этому поводу.
У меня в «Торонто» не всё получилось? Всё было нормально, просто я решил что-то изменить. Я доволен своей игрой за «Торонто». Для ухода было много причин, это было действительно необходимо.
«Оттава» — молодая команда. Она находится в стадии перестройки, это интересно. Я не так много знаю о клубе, но всё узнаю», — цитирует Зайцева «твиттер» клуба.
Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты?
Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.
- 8 июля 2019
-
20:25
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
19:28
-
18:45
-
18:14
-
17:48
-
17:20
-
17:09
-
16:55
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:45
-
14:30
-
13:57
-
13:11
-
12:51
-
12:08
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:01
-
10:47
-
10:30
-
10:23
-
10:08
-
09:36
-
09:12
-
08:35
-
07:47
-
02:41
-
00:00
Партнерский контент