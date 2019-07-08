Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Франсис Перрон принял квалификационное предложение «Ванкувера»

Франсис Перрон принял квалификационное предложение «Ванкувера»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Франсис Перрон принял квалификационное предложение клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», информирует официальный сайт команды. 23-летний американский хоккеист поставил подпись под двухсторонним соглашением сроком на один сезон, сумма контракта остаётся неизвестной.

В прошедшем сезоне Перрон выступал в Американской хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Сан-Хосе Барракуда». В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 63 матчах, отметившись 47 (18+29) баллами при показателе полезности "+10" и 23 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Колдера американец принял участие трёх играх, записав в актив результативную передачу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент