Франсис Перрон принял квалификационное предложение «Ванкувера»

Нападающий Франсис Перрон принял квалификационное предложение клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», информирует официальный сайт команды. 23-летний американский хоккеист поставил подпись под двухсторонним соглашением сроком на один сезон, сумма контракта остаётся неизвестной.



В прошедшем сезоне Перрон выступал в Американской хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Сан-Хосе Барракуда». В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 63 матчах, отметившись 47 (18+29) баллами при показателе полезности "+10" и 23 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Колдера американец принял участие трёх играх, записав в актив результативную передачу.



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