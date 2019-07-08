«Сан-Хосе» подписал новый контракт с Лабанком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» подписал новый контракт с нападающим Кевином Лабанком, информирует официальный сайт команды. 23-летний американский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, финансовая составляющая соглашения пока остаётся неизвестной.



Прошедший сезон стал самым результативным в карьере Лабанка. В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 82 встречах, записав на свой счёт 56 (17+39) баллов при показателе полезности «–1» и 36 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 минут за матч. В розыгрыше Кубка Стэнли Лабанк сыграл в 20 встречах, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач при показателе полезности «–7».