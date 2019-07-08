Андригетто перейдёт в «Авангард», клуб рассказал о переходе ребусом

Нападающий Свен Андригетто переходит в хоккейный клуб «Авангард». Команда, временно базирующаяся в Балашихе, задала ребус в социальных сетях с именем новичка. Вскоре «Авангард» должен сообщить о трансфере официально.

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды.



В прошедшем сезоне швейцарский нападающий выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Колорадо Эвеланш». В регулярном чемпионате Андригетто провёл в регулярном чемпионате 64 матча, записав на свой счёт 17 (7+10) баллов при показателе полезности «+10» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за матч. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести встречах, не отметившись очками.