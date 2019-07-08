Защитник Грейвс подписал новый контракт с «Колорадо»
Защитник Райан Грейвс подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт организации. 24-летний хоккеист, по информации журналиста Адриана Дэйтера, подписал двухстороннее соглашение сроком на один сезон, зарплата канадского хоккеиста составит $ 735 тыс. при игре за основную команду и 350 тыс. при условии игры за фарм-клуб в АХЛ.
В прошедшем сезоне Грейвс дебютировал в НХЛ, проведя за основную команду «Колорадо» 26 матчей в регулярном чемпионате. Защитник записал на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени. В среднем Грейвс проводил на площадке около 11 минут за игру. В плей-офф он не выходил на лёд.
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