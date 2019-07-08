Жердев — о нарушениях режима: сам виноват, свинья везде грязь найдёт

Двукратный чемпион мира Николай Жердев рассказал, почему не сумел полностью реализовать свой потенциал за игровую карьеру.



«Много факторов: где-то была и моя вина, где-то ругался с тренерами. Были конфликты из-за непонимания. Наверное, всё-таки больше сыграла роль не очень хорошая черта моего характера. Пытался ли я это исправить? Да, последнее время я потратил на это немало физических и психологических сил.



В моей ситуации виноват я. С моей стороны были нарушения режима, скрывать нечего. Сейчас я понял свои ошибки, осознал, что натворил. Дело в голове. Все зависит от человека. Свинья везде грязь найдет. Клубы, дискотеки, бары — всё это есть и сейчас», — приводит слова нападающего «Спорт-экспресс».

Жердев: хотел бы снова играть в КХЛ. В планах выиграть ещё один чемпионат мира