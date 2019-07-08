Жердев — о нарушениях режима: сам виноват, свинья везде грязь найдёт
Двукратный чемпион мира Николай Жердев рассказал, почему не сумел полностью реализовать свой потенциал за игровую карьеру.
«Много факторов: где-то была и моя вина, где-то ругался с тренерами. Были конфликты из-за непонимания. Наверное, всё-таки больше сыграла роль не очень хорошая черта моего характера. Пытался ли я это исправить? Да, последнее время я потратил на это немало физических и психологических сил.
В моей ситуации виноват я. С моей стороны были нарушения режима, скрывать нечего. Сейчас я понял свои ошибки, осознал, что натворил. Дело в голове. Все зависит от человека. Свинья везде грязь найдет. Клубы, дискотеки, бары — всё это есть и сейчас», — приводит слова нападающего «Спорт-экспресс».
Жердев: хотел бы снова играть в КХЛ. В планах выиграть ещё один чемпионат мира
- 8 июля 2019
-
23:35
-
23:00
-
22:22
-
21:50
-
21:41
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:42
-
20:25
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
19:28
-
18:45
-
18:14
-
17:48
-
17:20
-
17:09
-
16:55
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:45
-
14:30
-
13:57
-
13:11
-
12:51
-
12:08
-
11:30
-
11:17
-
11:15
-
11:10
-
11:01
-
10:47
Партнерский контент