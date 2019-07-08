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«Чикаго» подписал контракт с 3-м номером драфта

«Чикаго» подписал контракт с 3-м номером драфта
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с нападающим Кирби Дахом, информирует официальный сайт команды. Форвард подписал стандартный контракт новичка сроком на три сезона. Дах был выбран «Чикаго» в первом раунде недавно прошедшего драфта НХЛ под общим 3-м номером.

Первая десятка драфта выглядит так:

1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)
2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)
3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)
4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)
6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)
7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)
8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)
9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)
10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)

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