«Чикаго» подписал контракт с 3-м номером драфта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с нападающим Кирби Дахом, информирует официальный сайт команды. Форвард подписал стандартный контракт новичка сроком на три сезона. Дах был выбран «Чикаго» в первом раунде недавно прошедшего драфта НХЛ под общим 3-м номером.



Первая десятка драфта выглядит так:



1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)

2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)

3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)

4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)

5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)

6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)

7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)

8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)

9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)

10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)

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