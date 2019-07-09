Рафиков — о Мактавише: канадский тренер — это в любом случае интересный опыт

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков оценил выступление в прошедшем сезоне и поделился мнением о назначении Крэйга Мактавиша на пост главного тренера команды.
«В плане очков и игрового времени я действительно сделал шаг вперёд, по сравнению с прошлым сезоном. Но на самом деле очки не имеют никакого значения, если не достигнута главная цель. А цель — это Кубок Гагарина.
Точно могу сказать, что по характеру и самоотдаче мы СКА не уступали. В каких-то моментах даже чуть-чуть их переигрывали. Но в итоге, конечно, сказалось мастерство СКА, у них в команде собрано много сильных игроков. К тому же мы много удалялись, а такому противнику нельзя давать шансы в большинстве.
По Мактавишу рано говорить что-то определённое. Пока просто ждём, что будут новые требования, новый тренировочный процесс, другая тактика. Но, конечно, канадский тренер — это в любом случае интересный опыт для нас после четырёх лет под руководством российских специалистов», — приводит слова Рафикова сайт хоккейного агентства Winners.
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