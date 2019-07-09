«Адмирал» заключил контракт со шведским защитником Альмквистом
«Адмирал» подписал контракт с защитником Адамом Альмквистом, информирует официальный сайт дальневосточного клуба.
В 2011 году на драфте юниоров КХЛ шведского игрока выбрал ЦСКА, а затем обменял права на защитника в «Северсталь». Альмквист провёл 24 игры в регулярном чемпионате сезона-2014/15 в составе клуба из Череповца, записав на свой счёт четыре результативные передачи, показатель полезности «+2» и 12 минут штрафа.
Минувший сезон 28-летний хоккеист провёл в «Берне», став чемпионом Швейцарии. В регулярном чемпионате на его счету 50 игр, одна заброшенная шайба, 14 передач, 20 минут штрафа и показатель полезности «+8». В плей-офф защитник забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи при показателе полезности «+1» и 29 минутах штрафа.
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