Цулыгин — о Ткачёве: нравится ему или нет, но я сказал всё, что было

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о нападающем Владимире Ткачёве, права на которого по окончании сезона обменяли в СКА.



«У меня есть понимание, почему у Ткачёва был трудный старт сезона. Его агент Бабаев сказал, что у Владимира не сложились со мной отношения? Всё, что было, я Ткачёву сказал. Нравится ему и его агенту это или нет. Говорить что-то об этом я не хочу.



Бабаев один раз мне звонил. Вообще с агентами я не общаюсь, но там так получилось, что с ним один раз разговаривали. Пусть он говорит, что хочет — я об этом говорить не буду», — приводит слова Цулыгина «Горобзор».



В минувшем сезоне 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2».

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