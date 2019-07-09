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Князев: будет здорово встретиться с Карлссоном и выйти вместе на лёд

Князев: будет здорово встретиться с Карлссоном и выйти вместе на лёд
Хоккей / НХЛ 0

Защитник системы «Сан-Хосе Шаркс» Артемий Князев признался, что с нетерпением ждёт встречи с защитником Эриком Карлссоном в тренировочном лагере, который состоится в сентябре. Ранее швед заключил новый долгосрочный контракт с «акулами».

«Будет здорово встретиться с Эриком и выйти вместе на лёд. Очень жду этого. Мне нужно стать быстрее. Впереди много работы. Я хочу прибавить во всех аспектах», — приводит слова Князева официальный сайт НХЛ.

Воспитанник казанского «Ак Барса» был выбран «Сан-Хосе» на прошедшем драфте НХЛ во втором раунде под общим 48-м номером. В прошедшем сезоне Князев выступал в Юниорской лиге Квебека за клуб «Чикутими». В 55 матчах регулярного чемпионата россиянин записал на свой счёт 34 (13+21) балла при показателе полезности «+11» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник провёл четыре игры, отдав две результативные передачи.

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