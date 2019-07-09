Шуленин: надеюсь, скоро все клубы КХЛ перейдут на «канадскую» площадку

Защитник Дмитрий Шуленин поделился эмоциями в связи с переходом в «Амур».
«Как только завершился сезон, мне позвонил агент и рассказал о предложении «Амура». В принципе проявляли интерес и несколько других клубов КХЛ, но дал добро именно Хабаровску, с радостью полечу на Дальний Восток. Во-первых, Хабаровск для меня счастливый город. Ведь свой первый гол в КХЛ забил именно на «Платинум Арене», причём победный, когда моё «Торпедо» обыграло «Амур» — 1:0. Во-вторых, предложение из Хабаровска было наиболее конкретным. Есть понимание своей роли в команде, а также тех задач, которые поставлены перед клубом.
Канадский формат площадки только в плюс! Мне нравится играть на маленьких площадках — на них нужно быстрее думать и быстрее расставаться с шайбой, также легче контролировать пятачок — особенно с моими габаритами. Ну и не нужно забывать, что хоккей на маленьком льду более контактный и зрелищный, что ценят болельщики. Надеюсь, что в скором времени все клубы КХЛ последуют примеру «Амура» и перейдут или на канадский формат, или на финский», — приводит слова Шуленина Russia-Hockey.
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