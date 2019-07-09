Цулыгин — о потасовке Панина и Ткачёва: нормальная мужская ситуация

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин вспомнил конфликт между защитником Григорием Паниным и форвардом Владимиром Ткачёвым, который произошёл в раздевалке после одного из матчей минувшего сезона.



«Нормальная мужская ситуация. Это показывает, что в команде нет безразличных людей. Такое бывает в любом виде спорта. Спортсмены начинают в первую очередь требовать от себя, а потом и от других, чтобы выкладывались и делали всё для результата. Потолкались, но в этом ничего страшного.



Конечно, уход Ткачёва и Бурдасова — большая потеря. Эти игроки решали исходы некоторых матчей. Но я понимаю, всем хочется попробовать себя в НХЛ. Это здорово. Мы смогли им помочь, после этого сезона они могут играть за океаном. Это их решение. Для нас они ведущие игроки. Бурдасов здесь полтора года был, понимал, что нужно делать. На замену будут другие игроки, но опять же им надо будет втягиваться», — цитирует специалиста «Горобзор».

Драка в раздевалке «Салавата». Что не поделили Панин с Ткачёвым? И была ли драка?