Кравцов объяснил, почему живёт в американской семье

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал о влиянии отца, который поспособствовал изучению английского языка, и объяснил, по какой причине в настоящий момент живёт в американской семье.



«Отец, когда я был ребёнком, сказал, что мне надо выучить английский язык, если я хочу попасть в НХЛ. Потому что в США или Канаде мне придётся говорить по-английски. Это главный язык в мире.



Сейчас я живу в американской семье. Мне это нужно, чтобы я мог общаться с ребятами, понимать тренера, разговаривать с генеральным менеджером. Так мне лучше, здесь я не дома. Тут приходится говорить по-английски», — приводит слова Кравцова официальный сайт лиги.



В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.

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