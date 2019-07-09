Кравцов объяснил, почему живёт в американской семье

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал о влиянии отца, который поспособствовал изучению английского языка, и объяснил, по какой причине в настоящий момент живёт в американской семье.
«Отец, когда я был ребёнком, сказал, что мне надо выучить английский язык, если я хочу попасть в НХЛ. Потому что в США или Канаде мне придётся говорить по-английски. Это главный язык в мире.
Сейчас я живу в американской семье. Мне это нужно, чтобы я мог общаться с ребятами, понимать тренера, разговаривать с генеральным менеджером. Так мне лучше, здесь я не дома. Тут приходится говорить по-английски», — приводит слова Кравцова официальный сайт лиги.
В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.
- 9 июля 2019
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:29
-
10:00
-
09:39
-
09:23
-
09:12
-
08:54
-
08:32
- 8 июля 2019
-
23:35
-
23:00
-
22:22
-
21:50
-
21:41
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:42
-
20:25
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
19:28
-
18:45
-
18:14
-
17:48
-
17:20
-
17:09
-
16:55
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:45
-
14:30