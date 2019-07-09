Назначена дата арбитражного слушания по контракту Трубы с «Рейнджерс»

Арбитражное слушание по контракту защитника Джейкоба Трубы с «Нью-Йорк Рейнджерс» назначено на 25 июля, информирует в своём «твиттере» журналист Ларри Брукс. Впрочем, стороны могут решить вопрос о новом соглашении до начала слушания.



В середине июня «Виннипег Джетс» обменял 25-летнего хоккеиста в стан «синерубашечников», заработная плата игрока составляет $ 5,5 млн. В сезоне-2018/19 Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата, а в шести играх плей-офф отдал одну передачу.



Летом 2018 года Труба заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб предлагал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хотел $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.

В «Дэвилз» надеются, что «Рейнджерс» заключат «жирный» контракт с Трубой