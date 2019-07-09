«Спартак» объявил об уходе защитника Дыбленко

Защитник Ярослав Дыбленко покидает «Спартак», информирует официальный сайт московского клуба. Контракт с 25-летним защитником расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
«Спартак» благодарит Ярослава и желает успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление пресс-службы красно-белых.
В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету пять заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «-5» и 66 минутах штрафного времени. В плей-офф игрок отметился двумя голевыми передачами в шести встречах при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.
«Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде СКА со счётом 2-4. В межсезонье новым главным тренером команды назначен Олег Знарок.
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