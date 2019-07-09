Шулак: надеюсь, фанаты «Северстали» полюбят меня, как Страку

Защитник Либор Шулак, пополнивший ряды «Северстали», рассказал об опыте игры за океаном и поделился мнением о бывшем игроке череповецкого клуба Йозефе Страке.



«Я уезжал в США с небольшой травмой паха, но быстро восстановился, за пару недель. Не могу сказать, что тренер был недоволен игрой в обороне. Сейчас я выступаю в России и хотел бы сосредоточиться на этом.



Страка? Мне довелось немного поиграть с Йозефом. Хороший, опытный игрок и хороший человек. Я надеюсь, что болельщики полюбят и меня, как его.



Сезон-2017/18, проведённый в Финляндии, пока является лучшим в карьере. Надеюсь, что этот сезон в «Северстали» будет лучше. Тогда мне здорово помогали товарищи по команде, у меня было много игрового времени, иногда везения. Всё это необходимо, чтобы побеждать», — приводит слова Шулака официальный сайт клуба.

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