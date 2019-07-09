Бэрри планирует заключить восьмилетний контракт на $ 64 млн

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Тайсон Бэрри рассчитывает заключить новый контракт на более выгодных условиях.



По информации Toronto Sun, хоккеист планирует подписать восьмилетний контракт с зарплатой $ 8 млн в год. Нынешняя зарплата 27-летнего хоккеиста составляет $ 5,5 млн в год, он может стать неограниченно свободным агентом летом следующего года.



Бэрри пополнил состав «кленовых листьев» в результате обмена с «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезоне он провёл 78 матчей за «лавин» в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и 45 результативными передачами при показателе полезности «-3» и 36 минутах штрафа. В плей-офф на счету Бэрри 8 (1+7) очков в 12 матчах.



В минувшем сезоне «Колорадо» добрался до полуфинала Западной конференции, а «Торонто» завершил борьбу за Кубок Стэнли после первого раунда.

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