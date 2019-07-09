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Генменеджер «Сан-Хосе»: хотим увидеть, на что ещё способен Лабанк

Генменеджер «Сан-Хосе»: хотим увидеть, на что ещё способен Лабанк
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Кевином Лабанком, находящимся в статусе ограниченно свободного агента.

«Кевин сделал большой шаг вперед с точки зрения результативности в прошлом сезоне и стал важной частью команды. Он всегда обладал опасным броском, но в прошлом чемпионате превратился в настоящего плеймейкера и стал намного универсальнее. Мы считаем, что он обладает еще большим потенциалом и с нетерпением хотим увидеть, на что ещё он способен в этом талантливом коллективе», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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«Сан-Хосе» подписал новый контракт с Лабанком
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