Генменеджер «Сан-Хосе»: хотим увидеть, на что ещё способен Лабанк

Генеральный менеджер клуба «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Кевином Лабанком, находящимся в статусе ограниченно свободного агента.



«Кевин сделал большой шаг вперед с точки зрения результативности в прошлом сезоне и стал важной частью команды. Он всегда обладал опасным броском, но в прошлом чемпионате превратился в настоящего плеймейкера и стал намного универсальнее. Мы считаем, что он обладает еще большим потенциалом и с нетерпением хотим увидеть, на что ещё он способен в этом талантливом коллективе», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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«Сан-Хосе» подписал новый контракт с Лабанком