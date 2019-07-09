Тальбо: НХЛ — лига двух вратарей
Голкипер Кэм Тальбо поделился ожиданиями от своего выступления за «Калгари Флэймз», с которым подписал однолетний контракт.
«Если честно, мне есть очень много чего доказывать. Прошлый год был моим худшим в профессиональной карьере, и я не воспринимаю это легко. Ближайший год станет для меня искуплением грехов.
Я так понимаю, что мы будем тандемом с Давидом Риттихом. Это лига двух вратарей. Не так много команд, в которых вратари проводят более чем по 65 матчей. „Бостон“ — отличный в этом плане пример. Туукка Раск невероятно здорово смотрелся в плей-офф, потому что у него было много времени на отдых. Это позволяет всем оставаться свежими», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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