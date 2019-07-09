Гуськов: Провольнев будет топовым защитником в «Северстали», он там наиграется

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов порассуждал о перспективах Владислава Провольнева и Владислава Подъяпольского в «Северстали».



«В топ-клубе надо держать определённый уровень, а для того, чтобы прогрессировать, нужно игровое время и попадание в состав. В менее мастеровитых командах игрок будет получать больше игрового времени и больше возможностей себя проявить. Тот же Провольнев, думаю, будет топовым защитником в “Северстали” и наиграется сполна.



Конечно, команды подравниваются. Сейчас „Северсталь“ ищет пути возрождения команды, потому что слишком долго она не может подняться со дна турнирной таблицы. Тренерский штаб и руководство делают всё возможное для того, чтобы доказать, что даже за счёт малого бюджета можно сделать команду, которая будет выполнять определённые задачи. Добротные игроки приходят и усиливают „Северсталь“.



Каковы перспективы Подъяпольского в „Северстали“? Я бы опять окунулся в ту грань, что в командах, которые хотят показать новый уровень, можно всё начать с нуля. Это касается не только Подъяпольского. Многие игроки начинали в командах, у которых пока нет задачи выиграть Кубок Гагарина. Но есть другие задачи, которые потихоньку выполняются. Я думаю, что для него это будет определённым ответом на вопрос, какого он уровня и что собой представляет. Если у него будет игровое время и он докажет, что готов быть первым номером в команде, всё будет зависеть только от него», — сказал Гуськов «Чемпионату».

У «Северстали» мало легионеров и много молодых. Но её нужно бояться? О трансферах Подъяпольского и Провольнева, всего двух легионерах в заявке и новом сезоне – в интервью с Михаилом Хорошковым.