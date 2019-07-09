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Скаут «Сент-Луиса»: русские мечтают об НХЛ до первых больших денег в КХЛ

Скаут «Сент-Луиса»: русские мечтают об НХЛ до первых больших денег в КХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Скаут американского клуба «Сент-Луис Блюз» Алексей Старовойтов рассказал про «русский фактор» в НХЛ.

«Первая причина: в КХЛ огромные контракты. Зачем уезжать, если тут платят больше, а усилий надо прилагать меньше?

Вторая: незнание английского языка. 98% хоккеистов, которые выходят на драфт, вообще не знают языка. Финны, шведы и чехи хорошо говорят на английском. Как минимум он у них средний или плохой, у русских его вообще нет, зачастую даже плохого. Поэтому адаптация проходит сложнее. Например, Игорь Ожиганов недавно сказал, что в Северной Америке был как пятая нога у собаки.

Эффект Панарина всколыхнул всех. Клубы НХЛ массово завели скаутов в России. Так что всё индивидуально. Моя задача – найти таких людей, понять, готовы они пробиваться или нет. Потому что на словах туда хотят все, а когда дома предложат серьёзные деньги, то многие тут же о своей мечте забывают и остаются в КХЛ на долгие годы», — цитирует скаута РИА «Новости».

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