Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска, информирует официальный сайт белорусской команды.



«На протяжении нескольких дней игроки будут группами проходить тестирование в Республиканском научно-практическом центре спорта. Хоккеистам предстоит не просто медосмотр — их ждёт большое исследование возможностей организма. Здесь и психоанализ, и стабилометрия, и тензодинамометрия, и спирометрия, и нагрузочное тестирование… В общем, полный комплекс медико-биологических исследований, которые помогут тренерскому штабу узнать как можно больше о готовности игроков к сезону. Многие прошли этот комплекс уже сегодня.



Тестирование завершится к пятнице, а в субботу динамовцы возьмут курс на Пинск, где пройдёт первая часть учебно-тренировочного сбора. До отъезда планируется укомплектовать тренерский штаб и подписать группу хоккеистов на просмотровые контракты», — указано на сайте клуба.