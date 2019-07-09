Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска, информирует официальный сайт белорусской команды.
«На протяжении нескольких дней игроки будут группами проходить тестирование в Республиканском научно-практическом центре спорта. Хоккеистам предстоит не просто медосмотр — их ждёт большое исследование возможностей организма. Здесь и психоанализ, и стабилометрия, и тензодинамометрия, и спирометрия, и нагрузочное тестирование… В общем, полный комплекс медико-биологических исследований, которые помогут тренерскому штабу узнать как можно больше о готовности игроков к сезону. Многие прошли этот комплекс уже сегодня.
Тестирование завершится к пятнице, а в субботу динамовцы возьмут курс на Пинск, где пройдёт первая часть учебно-тренировочного сбора. До отъезда планируется укомплектовать тренерский штаб и подписать группу хоккеистов на просмотровые контракты», — указано на сайте клуба.
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