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Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска

Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска, информирует официальный сайт белорусской команды.

«На протяжении нескольких дней игроки будут группами проходить тестирование в Республиканском научно-практическом центре спорта. Хоккеистам предстоит не просто медосмотр — их ждёт большое исследование возможностей организма. Здесь и психоанализ, и стабилометрия, и тензодинамометрия, и спирометрия, и нагрузочное тестирование… В общем, полный комплекс медико-биологических исследований, которые помогут тренерскому штабу узнать как можно больше о готовности игроков к сезону. Многие прошли этот комплекс уже сегодня.

Тестирование завершится к пятнице, а в субботу динамовцы возьмут курс на Пинск, где пройдёт первая часть учебно-тренировочного сбора. До отъезда планируется укомплектовать тренерский штаб и подписать группу хоккеистов на просмотровые контракты», — указано на сайте клуба.

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