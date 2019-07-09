Голкипер Максим Третьяк вернулся в рижское «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба. 22-летний хоккеист, внук легендарного голкипера Владислава Третьяка, подписал контракт на один сезон.
Прошедший сезон Третьяк начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в игре с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.
Третьяк является воспитанником «армейской» спортшколы. В 2012 году он дебютировал за «Красную Армию» в МХЛ. В составе молодёжной команды Максим провёл 82 матча, в которых одержал 41 победу, отразив 89,7% бросков и пропуская в среднем 2,79 шайбы за игру.
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