Голкипер Максим Третьяк вернулся в рижское «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба. 22-летний хоккеист, внук легендарного голкипера Владислава Третьяка, подписал контракт на один сезон.



Прошедший сезон Третьяк начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в игре с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.



Третьяк является воспитанником «армейской» спортшколы. В 2012 году он дебютировал за «Красную Армию» в МХЛ. В составе молодёжной команды Максим провёл 82 матча, в которых одержал 41 победу, отразив 89,7% бросков и пропуская в среднем 2,79 шайбы за игру.

М. Третьяк — о карьере: у меня есть планы, но пока оставлю их при себе