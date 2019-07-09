Российский защитник Соловьёв перешёл в фарм-клуб «Бостона»
Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил, что команда «Провиденс Брюинз» из Американской хоккейной лиги подписала контракты с шестью игроками. В том числе однолетний договор был заключен с российским защитником Алексеем Соловьёвым.
24-летний Соловьев последние четыре сезона провел в команде Университета Бентли. В 37 матчах сезона 2018-19 уроженец Москвы набрал 13 (5+8) очков. В российских командах Соловьёв никогда не играл.
Также двухлетние контракты были заключены с Самуэлем Асселином и Бренданом Вудсом, а однолетние — с Крисом Бином, Робертом Лантоси и Джоэлем Месснером.
В сезоне-2018/19 «Провиденс» проиграл в первом раунде плей-офф Кубка Колдера клубу «Шарлотт» со счетом 1-3.
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