Экс-вратарь «Йокерита» Запольски перешёл в «Вену Кэпиталз»

Экс-голкипер финского «Йокерита» Райан Запольски перешёл в клуб австрийской хоккейной лиги «Вена Кэпиталз», информирует официальный сайт команды. Голкипер, с которым «Йокерит» разорвал контракт 10 мая, проведёт в австрийской команде следующий сезон.



Американский вратарь выступал за «Йокерит» с 2016 года. В минувшем сезоне Запольски одержал 14 побед в 30 матчах регулярного чемпионата, отражая 89,4% бросков и пропуская 2,64 шайбы за игру. В плей-офф Запольски провёл всего две игры, за которые пропустил пять шайб. Процент отражённых бросков составил 80,0. За карьеру в КХЛ он принял участие в 120 матчах.



Напомним, 5 июля «Йокерит» подписал опытного вратаря Антти Ниеми. Финн выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», имеет также опыт выступлений за «Сан-Хосе», «Флориду» и «Даллас».