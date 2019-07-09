Кучеров: отдыхаю только на районе в Выхино, там знакомый воздух

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как отдыхает в Москве во время летнего отпуска.



«Отдыхаю только на районе в Выхино. Выходишь: знакомый воздух, места, в моем подъезде живет лучший друг, идем на спортивную площадку, бросаем мячик. Для меня там моральный отдых, абстрагируюсь от всего.



Когда только приехали, было тяжело: большой рынок, полно автобусов и маршруток. Ездил сам через всю Москву на тренировки. В Выхино особо ничего не было, а сейчас все по-другому: убрали рынок, построили развилки. Хороший район.



Мой дом в Тампе? Средний дом для этих мест. Обычный, новый, двухэтажный, пять комнат, в четырех из которых я никогда не был. Бассейн, небольшой участок», — цитирует Кучерова Sports.ru.

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