Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Алексей Михнов и его брат Андрей перешли в жлобинский «Металлург»

Алексей Михнов и его брат Андрей перешли в жлобинский «Металлург»
Хоккей / Прочие 0

Нападающий Алексей Михнов перешёл в жлобинский «Металлург», информирует официальный сайт команды. Вместе с ним в команду перешёл его брат Андрей.

36-летний Алексей в прошедшем сезоне сначала выступал за «Нефтехимик» в КХЛ, где в шести играх забросил шайбу и отдал результативную передачу. Потом он играл за румынский клуб «Чиксереда», где в 10 встречах чемпионата Румынии забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач. Заканчивал сезон ветеран в череповецкой «Северстали», где в 22 матчах КХЛ забросил пять шайб и отдал две передачи.

Михнов в сезоне-2006/07 сыграл два матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», а на ЧМ-2006 защищал цвета сборной России.

За карьеру в КХЛ уроженец Киева набрал 202 (95+107) очка в 442 играх.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент