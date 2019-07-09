Алексей Михнов и его брат Андрей перешли в жлобинский «Металлург»
Нападающий Алексей Михнов перешёл в жлобинский «Металлург», информирует официальный сайт команды. Вместе с ним в команду перешёл его брат Андрей.
36-летний Алексей в прошедшем сезоне сначала выступал за «Нефтехимик» в КХЛ, где в шести играх забросил шайбу и отдал результативную передачу. Потом он играл за румынский клуб «Чиксереда», где в 10 встречах чемпионата Румынии забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач. Заканчивал сезон ветеран в череповецкой «Северстали», где в 22 матчах КХЛ забросил пять шайб и отдал две передачи.
Михнов в сезоне-2006/07 сыграл два матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», а на ЧМ-2006 защищал цвета сборной России.
За карьеру в КХЛ уроженец Киева набрал 202 (95+107) очка в 442 играх.
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