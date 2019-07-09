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Толванен: надеюсь, это был мой последний год в АХЛ

Толванен: надеюсь, это был мой последний год в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Финский нападающий Ээли Толванен подвёл итоги прошедшего сезона и выразил надежду, что вскоре будет играть в НХЛ.

«Год в «Милуоки» мне действительно очень помог. Североамериканский стиль игры совсем непохож на европейский. Так что в этом году в тренировочном лагере я буду выглядеть лучше.

Надеюсь, сезон был моим последним в АХЛ. В следующем хочу играть только в НХЛ. Я сыграл несколько матчей в прошлом сезоне, это другой мир», — цитирует Толванена The Score.

В регулярном чемпионате НХЛ финский форвард сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Нэшвилла», записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности "+2" и 0 минут штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 13 минут за матч.

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