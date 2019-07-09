«Вегас» подписал новый контракт с Суббэном, избежав арбитража

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» подписал новый контракт с голкипером Малькомом Суббэном, информирует официальный сайт самой молодой команды НХЛ. 25-летний вратарь поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, зарплата игрока составит $ 850 тыс. за год. Напомним, ранее вратарь, являющийся братом защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Пи-Кея Суббэна, подал обращение в арбитраж.



В прошедшем регулярном чемпионате Суббэн провёл 21 встречу, одержав восемь побед и оформив одну сухую игру. В среднем голкипер отражал 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,93. В плей-офф Суббэн был запасным голкипером и на площадку не выходил.



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Стал известен список из 40 игроков НХЛ, подавших в арбитраж