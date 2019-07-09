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Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты

Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты.

Посмотреть видео прыжка Панарина в воду можно на «Чемпионате».

Напомним, недавно стали известны подробности семилетнего соглашения, которое подписал Панарин при переходе из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Общая сумма контракта — $ 81,5 млн.

В первые три года Панарин заработает $ 40 млн. Из $ 81,5 млн, которые россиянин получит за всё время, проведённое в клубе, $ 74,5 млн являются подписными бонусами. Также в контракте прописан полный запрет Панарина на перемещение в семилетний период действия соглашения. В последние три года контракта россиянин получит $ 29 млн с учётом прописных бонусов.

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