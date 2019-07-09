Мактавиш: я всегда любил большие площадки, но в КХЛ таких всё меньше

Новый главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился ожиданиями от работы в ярославском клубе.



«Мне всегда нравилась КХЛ, уровень игры в этой лиге. И я думал, что если у меня появится возможность тренировать здесь, то я обязательно воспользуюсь ею, потому что мне очень нравилась страсть российских болельщиков и мастерство российских игроков. И сейчас я очень рад оказаться в «Локомотиве».



Мне нравится игра на высоких скоростях, контроль шайбы. Мне всегда нравилось тренировать на больших площадках. Да, сейчас в КХЛ таких будет всё меньше, поскольку размеры площадок уменьшаются. Но тактика отличается — на больших площадках больше игры в пас, что лично для меня является одним из наиболее привлекательных аспектов хоккея. Можно сказать, что мы будем стараться много контролировать шайбу, перемещать её, будем играть в быстрый, вертикальный и агрессивный хоккей.



Часть экспертов ждёт моей отставки? Сейчас я не готов им что-либо ответить. Наверное, журналисты по прошествии времени смогут ответить на вопрос, сделал ли клуб ошибку или нет. По своей натуре я оптимист и ожидаю, что мы добьёмся большого успеха и это будет лучшим ответом. Надеюсь, эксперты ошибаются в своих суждениях», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.