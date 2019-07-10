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Как вы относитесь к смене главного тренера в сборной России?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Как вы относитесь к смене главного тренера в сборной России?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Известный специалист Алексей Кудашов возглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, сменив на этих постах Илью Воробьёва. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как вы относитесь к смене главного тренера в сборной России?».

Пройти опрос можно на Playbuzz.

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