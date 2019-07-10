Как вы относитесь к смене главного тренера в сборной России?

Известный специалист Алексей Кудашов возглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, сменив на этих постах Илью Воробьёва. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как вы относитесь к смене главного тренера в сборной России?».

Пройти опрос можно на Playbuzz.