Экс-игрок «Нэшвилла» Джонсон скончался в возрасте 48 лет

Известный в прошлом нападающий Национальной хоккейной лиги Грег Джонсон ушёл из жизни в возрасте 48 лет, информирует Pittsburgh Tribune Live. Причина смерти хоккеиста пока не установлена.



Во времена игровой карьеры Джонсон защищал цвета клубов «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Детройтр Ред Уингз». В 2006 году Джонсону пришлось повесить коньки на гвоздь из-за проблем со здоровьем — врачи обнаружили у нападающего скрытый наследственный порок сердца.



Всего за время выступлений в НХЛ Джонсон сыграл 785 матчей, забросил 145 шайб и отдал 224 результативные передачи.



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