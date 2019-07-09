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Экс-игрок «Нэшвилла» Джонсон скончался в возрасте 48 лет

Экс-игрок «Нэшвилла» Джонсон скончался в возрасте 48 лет
Хоккей / Прочие 0

Известный в прошлом нападающий Национальной хоккейной лиги Грег Джонсон ушёл из жизни в возрасте 48 лет, информирует Pittsburgh Tribune Live. Причина смерти хоккеиста пока не установлена.

Во времена игровой карьеры Джонсон защищал цвета клубов «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Детройтр Ред Уингз». В 2006 году Джонсону пришлось повесить коньки на гвоздь из-за проблем со здоровьем — врачи обнаружили у нападающего скрытый наследственный порок сердца.

Всего за время выступлений в НХЛ Джонсон сыграл 785 матчей, забросил 145 шайб и отдал 224 результативные передачи.

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