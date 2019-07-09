Мактавиш — о Коновалове: необычно, что столь молодой вратарь так много играл

Новый главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш сообщил, что планирует изучать русский язык.
«Не советовал ли я Коновалова „Эдмонтону“? Нет, советов не было. Я слышал очень много хорошего про Илью. Довольно необычно, что столь молодой вратарь сыграл так много матчей в прошлом сезоне. Думаю, что он будет очень хорошим голкипером для нас.
Знаю на русском слова «спасибо», «ясно», пока всего несколько. Конечно, собираюсь учить русский. Я люблю посмеяться, и сейчас, когда окружающие шутят, говоря по-русски, я не могу понять суть. Это один из стимулов к изучению языка. Во время игровой карьеры русские, с которыми я пересекался, — например, Анатолий Семёнов, — научили меня некоторым плохим словам, но я, конечно, не буду их повторять», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 9 июля 2019
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