Мактавиш — о Коновалове: необычно, что столь молодой вратарь так много играл

Новый главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш сообщил, что планирует изучать русский язык.



«Не советовал ли я Коновалова „Эдмонтону“? Нет, советов не было. Я слышал очень много хорошего про Илью. Довольно необычно, что столь молодой вратарь сыграл так много матчей в прошлом сезоне. Думаю, что он будет очень хорошим голкипером для нас.



Знаю на русском слова «спасибо», «ясно», пока всего несколько. Конечно, собираюсь учить русский. Я люблю посмеяться, и сейчас, когда окружающие шутят, говоря по-русски, я не могу понять суть. Это один из стимулов к изучению языка. Во время игровой карьеры русские, с которыми я пересекался, — например, Анатолий Семёнов, — научили меня некоторым плохим словам, но я, конечно, не буду их повторять», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.