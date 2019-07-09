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Макфи: «Вегас» поможет Суббэну раскрыть потенциал вратаря НХЛ

Макфи: «Вегас» поможет Суббэну раскрыть потенциал вратаря НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Малькольмом Суббэном.

«Мы рады объявить о подписании однолетнего контракта с Малькольмом. В последние два сезона он принёс много пользы команде. Мы рады продолжению сотрудничества с Малькольмом и поможем ему реализовать потенциал вратаря НХЛ», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.

25-летний вратарь поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, зарплата игрока составит $ 850 тыс. за год. Напомним, ранее вратарь, являющийся братом защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэна, подал обращение в арбитраж. В прошедшем регулярном чемпионате Суббэн провёл 21 встречу, одержав восемь побед и оформив одну сухую игру. В среднем голкипер отражал 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,93. В плей-офф Суббэн был запасным голкипером и на площадку не выходил.

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