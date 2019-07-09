«Чикаго» обменял Йокихарью в «Баффало» на Нюландера

Клубы Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» и «Баффало Сэйбрз» совершили обмен, информирует официальный сайт «индейцев». Состав «Чикаго» пополнил шведский нападающий Александер Нюландер, взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.



В прошедшем сезоне 21-летний Нюландер провёл только 12 матчей за основную команду „Баффало». Хоккеисту удалось записать на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности «–4» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 12 минут за игру.

20-летний Йокихарью отыграл за «Чикаго» 38 матчей, отметившись 12 результативными передачами при показателе полезности «–7» и 16 минутах штрафного времени. В среднем финн проводил на льду около 19 минут за матч.