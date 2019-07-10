«Бостон» продлил контракт с Хайненом

Нападающий Дэнтон Хайнен подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз». Соглашение рассчитано на два года. Зарплата игрока составит $ 2,8 млн за сезон, сообщает пресс-служба «Брюинз».

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний Хайнен принял участие в 77 матчах регулярки и набрал 34 (11+23) очка при показателе полезности «+13». В плей-офф он записал на свой счёт 8 (2+6) баллов в 24 играх.

Форвард был задрафтован «Бостоном» в 2014 году под общим 116-м номером. Лучшим для игрока стал сезон-2017/18, в котором он за 77 матчей регулярного чемпионата НХЛ забил 16 шайб и отдал 31 голевую передачу. Кроме того, Хайнен отметился одним голом в девяти матчах плей-офф.