«Бостон» продлил контракт с Хайненом
Нападающий Дэнтон Хайнен подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз». Соглашение рассчитано на два года. Зарплата игрока составит $ 2,8 млн за сезон, сообщает пресс-служба «Брюинз».
В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний Хайнен принял участие в 77 матчах регулярки и набрал 34 (11+23) очка при показателе полезности «+13». В плей-офф он записал на свой счёт 8 (2+6) баллов в 24 играх.
Форвард был задрафтован «Бостоном» в 2014 году под общим 116-м номером. Лучшим для игрока стал сезон-2017/18, в котором он за 77 матчей регулярного чемпионата НХЛ забил 16 шайб и отдал 31 голевую передачу. Кроме того, Хайнен отметился одним голом в девяти матчах плей-офф.
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