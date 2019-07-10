Минспорта Беларуси: бюджет минского «Динамо» зависит от результата, не наоборот

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил, что в новом сезоне чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) должно, по меньшей мере, попасть в плей-офф, а также рассказал о финансировании команды.

«Бюджет клуба будет в полтора раза меньше, нежели в предыдущем сезоне? Это нормально. Минчане заслуживают именно такого бюджета выступлением в прошлом году.



Ожидания, напротив, в полтора раза должны быть увеличены. Клуб, игроки и тренерский штаб, должны понимать: бюджет и зарплаты напрямую зависят от результата. А не наоборот. Будет команда выступать плохо — бюджет будет уменьшаться. Задачу бороться за плей-офф каждый год никто не отменял. Более того, мне даже кажется, что этого маловато. С приходом новых людей в минское «Динамо» надо двигаться поступательно и вперед. Загадывать, конечно, не буду, но нынешние изменения мне кажутся позитивными», — сказал Ковальчук в эфире телеканала «Беларусь 5», его слова приводит «Прессбол».