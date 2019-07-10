Нюландер: то, что произошло в «Баффало» – уже в прошлом

Шведский форвард Александр Нюландер прокомментировал свой обмен из «Баффало Сэйбрз» в «Чикаго Блэкхоукс».

«С нетерпением жду возможности стать частью «Блэкхоукс». У этой команды действительно классные игроки. Они знают, как добиваться результата. То, что произошло в «Баффало» – уже в прошлом», — приводит слова Нюландера The Atletic.

В прошедшем сезоне 21-летний Нюландер провёл только 12 матчей за основную команду «Баффало». Хоккеисту удалось записать на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности «–4» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем он проводил на площадке около 12 минут за игру.

Ранее «Баффало» и «Чикаго» согласовали обмен. Нюландер пополнил состав «ястребов», взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.