В «Каролине» внедрили когнитивную тренировку для ускорения принятия решений
Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» решила внедрить для своих игроков когнитивную тренировку для ускорения реакции и принятия решений на льду.
Игрокам необходимо молниеносно реагировать на показания четырёх датчиков, на которых появляются буквы и цифры. Хоккеисты должны выбирать правильные комбинации несмотря на отвлекающий фактор в виде цвета.
Видео доступно в «Твиттере».
В целом когнитивная тренировка не нова, но впервые стала применяться целой хоккейной командой, а не отдельным спортсменом, отмечает издание BarDown.
В нынешнем сезоне «Каролина» впервые с 2009 года пробилась в плей-офф. В финале Восточной конференции НХЛ «ураганы» всухую проиграли серию «Бостон Брюинз» — 0-4.
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