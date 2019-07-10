В «Каролине» внедрили когнитивную тренировку для ускорения принятия решений

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» решила внедрить для своих игроков когнитивную тренировку для ускорения реакции и принятия решений на льду.

Игрокам необходимо молниеносно реагировать на показания четырёх датчиков, на которых появляются буквы и цифры. Хоккеисты должны выбирать правильные комбинации несмотря на отвлекающий фактор в виде цвета.

Видео доступно в «Твиттере».

В целом когнитивная тренировка не нова, но впервые стала применяться целой хоккейной командой, а не отдельным спортсменом, отмечает издание BarDown.



В нынешнем сезоне «Каролина» впервые с 2009 года пробилась в плей-офф. В финале Восточной конференции НХЛ «ураганы» всухую проиграли серию «Бостон Брюинз» — 0-4.